Venezia travolge l’Avellino | una lezione da digerire e imparare

Il Venezia ha battuto l’Avellino con un punteggio di 4-0 nella partita disputata al Penzo. La squadra di casa ha dominato l’incontro, imponendosi con un risultato chiaro e senza lasciare spazio a dubbi. La sconfitta dell’Avellino si presenta come una delle più nette di questa stagione, lasciando i tifosi con molte riflessioni da fare.

La prima della classe non perdona. Al Penzo, il Venezia ha steso l’Avellino 4-0. Una sconfitta pesante, netta. Perdere ci può stare, ma non così: i lupi hanno mollato troppo presto.Nei primi minuti del secondo tempo non c’è stata resistenza, solo vuoto. Fino al 34’, l’Avellino teneva botta. Poi Tutino ha preso il rosso.Due gol in due minuti e la squadra è crollata.Cosimo Patierno lo ha detto chiaro: «Dopo l’espulsione non siamo più riusciti a reagire. Dovevamo portare la partita almeno fino al 45’ del primo tempo e invece ci siamo allungati». Ballardini ha segnato i limiti dell’avvio: «Siamo stati troppo timidi. Abbiamo concesso troppo spazio a una squadra di spessore come il Venezia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, debacle a Venezia: 4-0 e notte fondaDopo due pari e tre sconfitte consecutive, arriva un’altra battuta d’arresto per l’Avellino che crolla al Penzo contro il Venezia FC. Finisce 4-0 per i lagunari, con doppietta di Dagasso, un’autoret ... atripaldanews.it

