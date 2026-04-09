Errori da non fare quando lavi i capelli la tricologa | Attenzione a shampoo con troppa schiuma l'acqua calda non fa male

Durante la routine di lavaggio dei capelli si commettono spesso errori che possono influire sulla salute del cuoio capelluto e dei capelli stessi. Tra questi, l’uso di acqua troppo calda e l’applicazione di shampoo con molta schiuma sono tra i più frequenti. Inoltre, si tende a usare quantità eccessive di balsamo, senza considerare le indicazioni specifiche per ogni tipo di capello. Questi comportamenti sono spesso condivisi senza consapevolezza dei rischi associati.

Quali sono gli errori più comuni che si fanno durante lo shampoo? Acqua troppo calda, prodotti che fanno molta schiuma, quantità generose di balsamo. Abbiamo intervistato Valentina Visintini Cividin, chirurga plastica ricostruttiva ed estetica, esperta in tricologia presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano: ecco quali sono i miti che ha sfatato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Non riesco a iscrivermi, non mi da errori con i dati ma niente, qualcuno sa perché Grazie a tutti - facebook.com facebook

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