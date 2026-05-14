Durante le prime sei tappe, Giulio Pellizzari si è distinto nell’unica salita impegnativa affrontata, dimostrando ottime doti di resistenza. Alla prova Blockhaus, il ciclista ha dichiarato di aspettarsi un attacco da parte di Vingegaard e di dover essere pronto per rispondere. La sua presenza in salita ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli analisti, che monitorano con interesse le sue strategie in vista delle prossime tappe. Pellizzari si prepara quindi a reagire alle eventuali mosse del rivale.

Giulio Pellizzari si è distinto nell’unica salita impegnativa affrontata durante le prime sei tappe del Giro d’Italia 2026: sui 3,9 km al 6,6% di pendenza media del Lyaskovets Monastery Pass (proposto a sedici chilometri dal traguardo della seconda frazione in Bulgaria) aveva risposto all’attacco del danese Jonas Vingegaard, grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine e che aveva cercato di dare una prova di forza già nelle battute iniziali della Corsa Rosa. Il giovane talento della Red Bull-BORA-hansgrohe ha saputo anche sprintare in quell’occasione (ottimo quinto posto), poi non ha corso rischi nelle giornate successive, pur soffrendo (come tanti altri) la pioggia e il freddo che hanno accompagnato il gruppo nelle ultime giornate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari alla prova Blockhaus: “Mi aspetto che Vingegaard attacchi: dovrò farmi trovare pronto”

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