Sabato 16 maggio, gran parte dell’Italia si troverà sotto il segnale di maltempo, con piogge diffuse e un calo delle temperature che interesserà soprattutto le zone del Centro-Nord. A prevederlo è il meteorologo Mario Giuliacci, che ha annunciato l’arrivo di una nuova perturbazione. Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da temporali, con un marcato abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà segnata da condizioni meteorologiche instabili su molte regioni del Paese.

Sabato 16 maggio sarà una giornata all'insegna del maltempo su gran parte dell'Italia. A lanciare l'allerta è il meteorologo Mario Giuliacci, che annuncia l'arrivo di una nuova perturbazione destinata a portare piogge diffuse e un sensibile calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord. Secondo le previsioni meteo di Giuliacci, quella in arrivo potrebbe essere la perturbazione più intensa degli ultimi giorni. Rovesci e temporali interesseranno quasi tutta la Penisola, con fenomeni localmente forti e accompagnati da raffiche di vento sostenute. A salvarsi dal peggioramento saranno soprattutto Piemonte e Valle d'Aosta, dove il tempo dovrebbe mantenersi più stabile rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci: "Temporali e crollo delle temperature". Dove e quando

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