Svolta meteo in Lombardia con temporali e crollo delle temperature | da domenica cambia tutto

In Lombardia il tempo sta rapidamente cambiando: dopo giorni di sole e temperature elevate, sono previsti temporali e un calo delle temperature a partire da domenica. Le previsioni indicano un passaggio di fronti che porterà condizioni meteorologiche instabili e un abbassamento dei valori termici rispetto ai giorni precedenti. La situazione interessa principalmente le aree della regione, con possibile coinvolgimento anche di alcune zone più interne.

Milano, 11 aprile 2026 – Sole, temperature ampiamente sopra i 20° e cielo azzurro? Non abituiamoci troppo. A breve sulla regione arriverà la preannunciata svolta meteo che porterà sulla regione una perturbazione destinata a segnare l’inizio della prossima settimana. Le prime avvisaglie si avranno già domani, domenica 12 aprile, con i primi piovaschi sulle aree occidentali, in un contesto ancora mite ( sebbene con valori in leggera diminuzione rispetto agli ultimi giorni). Sarà solo un antipasto di quello che ci aspetterà con l’inizio della nuova settimana, caratterizzata da piogge e rovesci diffusi, localmente temporaleschi e un calo delle temperature generalizzato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svolta meteo in Lombardia con temporali e crollo delle temperature: da domenica cambia tutto Da lunedì cambia tutto: tornano piogge e temporali, temperature in caloGià nel corso di domenica, secondo le previsioni di 3BMeteo, l'anticiclone inizierà a cedere sotto la doppia spinta di una perturbazione in arrivo... Arriva la neve in Lombardia, ecco dove: le previsioni per il weekend