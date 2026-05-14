Giulia De Lellis ha segnalato di essere vittima di stalking e diffamazione da diversi anni, accusando qualcuno di aver diffuso i dati medici della sua neonata. La influencer ha dichiarato che questa persona deve essere fermata, sottolineando che non si tratta di un caso isolato ma di una serie di comportamenti ripetuti. La denuncia riguarda anche altri episodi simili di cui si ritiene vittima.

“Questa persona deve essere fermata. E non solo per me: perché purtroppo non sono stata né la prima né l’unica vittima di questi comportamenti”. Inizia con un appello perentorio e un’accusa precisa la denuncia pubblica di Giulia De Lellis. L’influencer e imprenditrice trentenne ha deciso di utilizzare il proprio profilo Instagram per rivelare una complessa vicenda giudiziaria e personale che la vede al centro di una persecuzione mirata, culminata con la diffusione illecita di informazioni sensibili riguardanti la sua primogenita, Priscilla, avuta con il rapper Tony Effe. Le vie legali e i processi in corso. La genesi della vicenda risale a...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giulia De Lellis denuncia: “Da anni sono vittima di stalking e diffamazione, hanno diffuso i dati medici di mia figlia neonata. Questa persona va fermata”

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