Giulia De Lellis ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui denuncia di essere vittima di stalking e diffamazione da parte di una persona dal 2023. Nonostante ci siano procedimenti legali in corso, ha spiegato che gli attacchi continuano e si manifestano attraverso commenti e comportamenti molesti. La influencer ha deciso di rendere pubblica la situazione per sensibilizzare sulla sua condizione e chiedere tutela.

Giulia De Lellis, più felice che mai al fianco di Tony Effe e concentratissima sulla piccola Priscilla, ha deciso di utilizzare i suoi profili social per denunciare una situazione da incubo che sta vivendo ormai da tre anni: l'influencer e la sua famiglia sono vittime di uno stalker dal 2023. "Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia", è iniziata così la denuncia social di Giulia De Lellis, pronta a precisare di aver già avviato diverse azioni legali nel corso di questi tre anni, non riuscite però a mettere un freno alla persona che la sta perseguitando. "Per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giulia De Lellis denuncia: "Sono vittima di stalking e diffamazione dal 2023"

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