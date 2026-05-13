Giulia De Lellis vittima di stalking dal 2023 coinvolta anche la figlia | il duro sfogo social

Da alcuni anni, un’influencer nota ha condiviso sui social media di essere vittima di stalking. Recentemente, ha pubblicato un messaggio in cui ha raccontato di aver subito comportamenti persecutori che coinvolgono anche la figlia. La donna ha descritto le sue esperienze come molto spiacevoli, senza fornire dettagli ulteriori, e ha rivolto un appello ai suoi follower. La vicenda si è fatta pubblica attraverso le sue dichiarazioni online.

Giulia De Lellis vittima di stalking da anni, cosa ha raccontato l’influencer sui social. Poco fa Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un duro sfogo social con il quale ha rivelato a tutti coloro che la seguono che da anni vive una situazione davvero spiacevole, è vittima di stalking. Storia Ig di Giulia De Lellis (Screen Ig stories @giuliadelellis103) Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha svelato: “ Dal 2023 sono vittima di stalking, diffamazione e continue violazioni della mia privacy e di quella della mia famiglia. Nel corso degli anni sono già state avviate diverse azioni legali. Per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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