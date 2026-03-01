Raffica di controlli straordinari sul territorio | 11 denunce e 3 arresti

Nell'ultima settimana, il Comando provinciale dei carabinieri di Udine ha effettuato controlli straordinari lungo le principali strade provinciali e comunali. Durante le operazioni, sono state denunciate 11 persone e arrestate 3. Le attività sono state concentrate sulla prevenzione dei reati predatori e sulla sicurezza della circolazione stradale. I controlli sono stati eseguiti con l’obiettivo di incrementare la vigilanza sul territorio.

Controlli straordinari lungo le principali arterie provinciali e comunali del territorio udinese. Nel corso dell’ultima settimana il Comando provinciale dei carabinieri di Udine ha disposto una serie di servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori e alla sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Controlli straordinari sul territorio: otto arresti, sequestrati 24mila euroPrato, 21 dicembre 2025 - Otto arresti, tre dei quali con l'accusa di rapina impropria, e 24mila euro in contanti sequestrati come proventi di...

Roma, controlli straordinari nel Municipio VI: arresti, denunce e sanzioni salateControlli straordinari dei Carabinieri a Roma: un arresto, tre denunce, oltre 10.

Tutti gli aggiornamenti su Raffica di

Temi più discussi: Cronaca, NEWS ON LINE Controlli straordinari a Lucera: due arresti e raffica di denunce; Polizia Locale, controlli straordinari in via Milano e raffica di multe; Raffica di controlli in pub e locali. Scoperti otto clandestini e droga. Tutti espulsi e soldi sequestrati; Micro-veicoli elettrici nel mirino, raffica di sanzioni.

Raffica di controlli in pub e locali. Scoperti otto clandestini e droga. Tutti espulsi e soldi sequestratiLa Questura ha passato a setaccio gli esercizi pubblici. Le verifiche si concentrano soprattutto nel weekend e in orario notturno. Identificati 36 cinesi, di questi 13 non avevano documenti . lanazione.it

Alcol, droga e controlli sulle piste: raffica di interventi a Ponte di LegnoGuida in stato di ebbrezza, droga per uso personale e controlli serrati tra centro e piste da sci. È il risultato di un servizio straordinario messo in campo d ... elivebrescia.tv

“Attacco agli Usa”. Guerra, raffica di esplosioni improvvise - facebook.com facebook

Raffica di voli cancellati in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Lufthansa ha eliminato i voli da e per Dubai, TelAviv, Beirut in Libano e Muscat in Oman questo fine settimana. L'ungherese Wizz Air ha sospeso tutti i voli da e verso Isr x.com