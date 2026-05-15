Gite | se uno studente su un marciapiede si frattura una caviglia di chi è la colpa? Ecco perché di docenti non vogliono accompagnare più gli studenti Il Punto di De Martino
Durante una trasmissione dedicata alle questioni legate alle uscite didattiche, un avvocato ha analizzato le responsabilità dei docenti accompagnatori nel caso in cui uno studente si sia infortunato su un marciapiede. Si è parlato delle conseguenze legali di eventuali incidenti e delle ragioni per cui alcuni insegnanti preferiscono non partecipare più a queste attività. La discussione ha coinvolto aspetti giuridici riguardanti la tutela degli studenti e le responsabilità degli adulti presenti durante le gite scolastiche.
Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è tornato sul tema delle uscite didattiche e delle responsabilità che ricadono sui docenti accompagnatori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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