Giro pagelle 7ª tappa | Vingegaard prova di forza 9 Pellizzari acerbo | 5

Nella settima tappa del Giro d’Italia, la corsa si è svolta tra condizioni meteorologiche variabili, passando dal sole e mare alla pioggia e al vento, rendendo il percorso il più lungo del torneo. Tra i corridori in evidenza, il danese ha dato dimostrazione di grande forza, ottenendo il massimo dei voti nelle pagelle ufficiali. Tra i meno convincenti, Pellizzari ha ottenuto un punteggio di 5, mentre Gall si è confermato tra i protagonisti.

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Sole e mare in partenza. La tappa più lunga. Milan nella fuga. Quanta gente a Sperlonga. Il vento fa paura. Il Molise esiste. La neve a bordo strada. Il profumo degli arrosticini. Piove sulla discesa. Ci sono Giri senza una goccia di pioggia. Vingegaard manda un bacio. C’è scritto Ciccone sull’asfalto. Un raggio di sole. Sevilla sbaglia strada. Freddo e vento sul Blockhaus. Terre di briganti. Tifosi portoghesi sull’ultima salita. Una raffica a 85 orari in cima. E una classifica nuova. Signore e signore, questo è Vingegaard. Eccola la prova di forza. A 55 km dalla vetta del Blockhaus piazza due gregari in testa al gruppo, le sue intenzioni chiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro, pagelle 7ª tappa: Vingegaard, prova di forza, 9. Pellizzari acerbo: 5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia, highlights tappa 2: Silva vince, Vingegaard e Pellizzari all’attaccoGli highlights della seconda tappa del Giro d’Italia (Burgas-Veliko Tarnovo, 221 km): Guillermo Silva, 24 anni, debuttante uruguaiano... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16. Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 7ª tappa Formia-Blockhaus: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiLa 7a tappa di oggi apre le danze per le grandi montagne: sugli appennini si decide la nuova maglia rosa, con un tappone infinito di 244km e 4 ... fanpage.it Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Formia-Blockhaus: vince Vingegaard, Eulalio resta Maglia RosaJonas Vingegaard ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia 2026, decisivo lo scatto piazzato agli ultimi 5 km ... fanpage.it