La tappa regina del Giro d’Italia si disputa sul Blockhaus, una salita con pendenze che arrivano al 14%. La corsa si concentra sulla sfida tra i ciclisti, con l’obiettivo di affrontare le asperità del percorso. La contropendenza finale e la salita impegnativa pongono domande sulla resistenza degli scalatori più attesi. La strategia dei corridori e l’andatura della gara influenzeranno la volata verso il traguardo, che si prevede possa essere decisa in modo decisivo nelle ultime salite.

? Punti chiave Come influenzerà la contropendenza finale la volata verso il traguardo?. Quali scalatori riusciranno a resistere ai picchi del 14%?. Dove si deciderà la fuga dopo la lunga discesa da San Leonardo?. Come gestiranno i leader la distanza tra le vette e l'ultimo strappo?.? In Breve Percorso di 245 km da Formia a Blockhaus con passaggio a Roccaraso.. Ultimi 13 km con pendenze costanti sopra il 9% e picchi al 14%.. Ultimi 500 metri in contropendenza con pendenza dell'8% su strada di 6 metri.. Diretta disponibile su Rai, Eurosport, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.. La settima tappa del Giro d’Italia 2026 si misura oggi, venerdì 15 maggio, con un percorso di 245 chilometri che porterà i corridori da Formia fino al traguardo di Blockhaus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia, tappa regina: il Blockhaus sfida i corridori con il 14%

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