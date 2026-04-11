Questa mattina le OGR di Torino sono state teatro di una cerimonia ufficiale per celebrare i 174 anni dalla fondazione della Polizia. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e di autorità locali, che hanno premiato alcuni agenti per il loro operato nel settore della sicurezza urbana. La commemorazione ha evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano svolto dagli uomini e dalle donne in divisa nel mantenere l’ordine pubblico.

Le OGR di Torino hanno ospitato questa mattina la celebrazione solenne per il 174° anniversario della nascita della Polizia, un traguardo che sottolinea la continuità dell’impegno istituzionale sul territorio. La cerimonia ha la partecipazione delle rappresentanze della Polizia di Stato locali e delle massime autorità civili, militari e religiose, tra cui il sindaco di Torino, Lo Russo, e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Porcedda. Il riconoscimento del valore operativo e il ruolo della cittadinanza. Durante il corso dell’evento, il Questore ha preso la parola prima di procedere alla consegna dei premi destinati agli operatori che si sono distinti per le loro attività di servizio particolarmente significative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, 174 anni di Polizia: premiati gli eroi della sicurezza urbana

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