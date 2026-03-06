Giornata della donna la cartolina filatelica di Poste Italiane | L’8 marzo è ogni giorno

Poste Italiane ha emesso una cartolina filatelica per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, con la scritta “L’8 marzo è ogni giorno”. La cartolina è stata distribuita in occasione dell’evento, che si svolge ogni anno l’8 marzo. La frase stampata sottolinea il messaggio di continuità e riconoscimento quotidiano delle conquiste femminili. La cartolina rappresenta un omaggio simbolico alla ricorrenza.

Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro “L’8 marzo è ogni giorno” si legge sulla cartolina filatelica dedicata quest’anno alla Giornata Internazionale della Donna. È con questo messaggio accompagnato da un aquilone di tradizionali mimose che anche quest’anno Poste Italiane celebra l’importante giornata con materiale filatelico disponibile presso gli sportelli dedicati presenti a Catania Centro e in provincia ad Acireale e Caltagirone. Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l’attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Guida sicura: Poste Italiane forma chi lavora ogni giorno su stradaAl centro di smistamento padovano in zona industriale incontro con la Polizia Stradale per portalettere, autisti e operatori: focus su rischi,...

San Valentino: Poste Italiane riscopre l’amore in cartolina da Enna, tra tradizione e puzzle romantici.Enna, nel cuore della Sicilia, si fa portavoce di un gesto antico e romantico: Poste Italiane celebra la festa degli innamorati con una cartolina...

Contenuti utili per approfondire Giornata della.

Temi più discussi: 8 marzo - Giornata Internazionale dei Diritti della Donna / Notizie / Novità / Homepage; 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Marzo delle donne, un mese di iniziative a Pisa; 8 marzo: il Comune invita tutta la città a un mese di iniziative per i diritti e la parità / Comunicati / Novità / Homepage.

Giornata internazionale della Donna, la Asl premia la sindaca Celentano e Lo RilloLATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e Antonia Lo Rillo, direttrice dei musei civici di Latina, sono state premiate, questa mattina, nell’ambito dell’iniziativa Una storia globale, un imp ... radioluna.it

Cruciani e lo spettacolo nel giorno della festa della donna, l'associazione Non una di meno: «Flash mob contro di lui»BELLUNO - 8 marzo 2026. Giornata internazionale della donna. Giornata di consapevolezza, istituita per celebrare le donne ma soprattutto per sottolineare l’importanza della lotta per i ... ilmattino.it

In occasione della 28^ giornata di Campionato di Serie A Enilive s.s. 2025/2026, la Lega Calcio Serie A scende in campo al fianco del Dipartimento per le Pari Opportunità. Anche nel mondo dello sport, e in particolare nel calcio, persistono divari che richiedo x.com

8 Marzo – Giornata dedicata alla salute delle donne salernonotizie.it In occasione della Festa della Donna, l’Associazione Croce Bianca organizza una giornata speciale dedicata alla prevenzione e alla salute. La comunità di Salerno è invitata a parteci - facebook.com facebook