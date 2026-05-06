Il 8 maggio 2026, Napoli ospiterà la visita pastorale di Papa Leone XIV. Per l’occasione, saranno chiuse alcune strade lungo i percorsi papali, con divieti di sosta a partire dal giorno precedente. Le modifiche riguarderanno anche il trasporto pubblico, con variazioni a bus, taxi e piste ciclabili. La città si prepara a gestire le restrizioni legate all’evento, che coinvolgeranno diverse zone del centro.

Visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio 2026: chiusure stradali dai percorsi papali, divieti di sosta dal 7 maggio, modifiche a bus, taxi e piste ciclabili. Napoli si prepara ad accogliere Sua Santità Papa Leone XIV. L’8 maggio 2026 il Santo Padre farà visita alla città partenopea: arriverà in elicottero alla Rotonda Diaz, si recherà al Duomo per la celebrazione della Santa Messa e poi raggiungerà Piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli, prima di ripartire alla volta del Vaticano. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, il Comune di Napoli ha emesso l’Ordinanza Dirigenziale n. 252 del 30 aprile 2026, che istituisce un articolato dispositivo temporaneo di traffico.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Papa Leone XIV a Napoli 8 maggio 2026: strade chiuse, divieti di sosta e trasporti modificati

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