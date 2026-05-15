Giro d' Italia | dopo la gara pizza per tutti i ciclisti - VIDEO

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la tappa del Giro d'Italia che si è svolta da Paestum a Napoli, i partecipanti hanno ricevuto una pizza come premio. La corsa si è conclusa con una sosta in piazza del Plebiscito, dove i ciclisti sono stati coinvolti in un momento di aggregazione. La tappa ha visto i corridori attraversare diverse località, con l’arrivo nel centro di Napoli. La premiazione ha coinvolto tutti i partecipanti, che hanno condiviso un momento di convivialità dopo la fatica sulla strada.

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Premio speciale per i ciclisti del Giro d'Italia che ieri sono stati impegnati nella tappa che da Paestum li ha portati in piazza del Plebiscito a Napoli. A fine gara, infatti, agli atleti sono state consegnate delle fette di pizza che - come mostrano le immagini - sembrano aver gradito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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