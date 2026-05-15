Giro d' Italia | dopo la gara pizza per tutti i ciclisti - VIDEO
Dopo la tappa del Giro d'Italia che si è svolta da Paestum a Napoli, i partecipanti hanno ricevuto una pizza come premio. La corsa si è conclusa con una sosta in piazza del Plebiscito, dove i ciclisti sono stati coinvolti in un momento di aggregazione. La tappa ha visto i corridori attraversare diverse località, con l’arrivo nel centro di Napoli. La premiazione ha coinvolto tutti i partecipanti, che hanno condiviso un momento di convivialità dopo la fatica sulla strada.
Premio speciale per i ciclisti del Giro d'Italia che ieri sono stati impegnati nella tappa che da Paestum li ha portati in piazza del Plebiscito a Napoli. A fine gara, infatti, agli atleti sono state consegnate delle fette di pizza che - come mostrano le immagini - sembrano aver gradito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
FIGLIODIEGO DIVENTA UN BULLO MARANZA E TRATTA MALE TUTTI..
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia, caos in Bulgaria: 30 ciclisti a terra dopo la pioggia? Punti chiave Come ha fatto un solo corridore a causare trenta cadute? Chi sono gli atleti coinvolti che rischiano il ritiro? Perché la giuria ha...
Giro d’Italia, choc durante la tappa Napoli: ragazzo tenta di far cadere i ciclisti davanti alle telecamere (VIDEO)Il gesto ripreso in video tra Brusciano e Marigliano scatena la rabbia del gruppo e dell’organizzazione: ‘C’è un limite da non superare’ Doveva...
Giro d'Italia, lo spettacolare arrivo al Plebiscito La sesta frazione del Giro d'Italia, la Paestum-Napoli di 141 km, si conclude in Piazza del Plebiscito dopo una tappa piena di storia, arte, cultura, ambiente e paesaggio. #GirodItalia x.com
Giro d'Italia: La classifica generale dopo la 5a tappa facebook
Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit
Giro d'Italia: dopo la gara pizza per tutti i ciclisti - VIDEOPremio speciale per i ciclisti del Giro d'Italia che ieri sono stati impegnati nella tappa che da Paestum li ha portati in piazza del Plebiscito a Napoli. A fine gara, infatti, agli atleti sono state ... napolitoday.it
Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Paestum-Napoli: vince Davide Ballerini, Eulalio in Maglia RosaIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 6ª tappa da Paestum a Napoli: partenza alle ore 13:50, arrivo previsto verso le 17:15 circa ... fanpage.it