Giro d' Italia | dopo la gara pizza per tutti i ciclisti - VIDEO

Dopo la tappa del Giro d'Italia che si è svolta da Paestum a Napoli, i partecipanti hanno ricevuto una pizza come premio. La corsa si è conclusa con una sosta in piazza del Plebiscito, dove i ciclisti sono stati coinvolti in un momento di aggregazione. La tappa ha visto i corridori attraversare diverse località, con l’arrivo nel centro di Napoli. La premiazione ha coinvolto tutti i partecipanti, che hanno condiviso un momento di convivialità dopo la fatica sulla strada.

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