Giro d’Italia choc durante la tappa Napoli | ragazzo tenta di far cadere i ciclisti davanti alle telecamere VIDEO
Durante una tappa del Giro d’Italia tra Napoli e Marigliano, un ragazzo ha tentato di far cadere alcuni ciclisti davanti alle telecamere. Il gesto è stato ripreso in un video che sta circolando online. La scena si è verificata tra i comuni di Brusciano e Marigliano, e ha suscitato la reazione di corridori e organizzatori della corsa, che hanno espresso la loro contrarietà per quanto accaduto. Nessuno dei ciclisti è rimasto ferito durante l’incidente.
Il gesto ripreso in video tra Brusciano e Marigliano scatena la rabbia del gruppo e dell’organizzazione: ‘C’è un limite da non superare’. Doveva essere una giornata di festa per il Giro d’Italia, tra migliaia di persone lungo le strade della Campania e il grande arrivo finale nel cuore di Napoli. E invece, durante la sesta tappa da Paestum a Napoli, un gesto assurdo ripreso in video ha finito per oscurare parte dello spettacolo sportivo. Tra i comuni di Brusciano e Marigliano, poco prima del traguardo volante, un ragazzo che assisteva al passaggio della corsa insieme ad alcuni amici ha tentato di colpire i corridori in corsa allungando la gamba verso il gruppo lanciato ad alta velocità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giro d'Italia, il video del ragazzo che prova a spingere e a far cadere i ciclisti alla rotonda nella tappa campana
LIVE Giro d'Italia: alle 13.50 inizia la 6ª tappa, 142 km da Paestum a NapoliEcco cosa c'è sul menù della tappa di oggi: La classifica generale: ?Eulalio (Por, Bahrain Victorious) 21h27’43’’;Arrieta (Spa, Uae Team...
Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: le tappe in Lombardia, quando e dove; Perez contro il Barça: Pagano gli arbitri, 7 campionati rubati al Real. Replica blaugrana: Fa pena; Choc in piazza, bimba di 6 anni travolta in una lite e trasportata in ospedale; Casoria si tinge di rosa per il Giro d'Italia: città chiusa, entusiasmo aperto.
? ALLARME Rapporto choc UNICEF: 2,1 milioni di minori (1 su 4) vivono in povertà assoluta in Italia e i numeri continuano a salire. Immagini di bambini tristi sui banchi di scuola e mamme preoccupate fanno il giro del web. È un’emergenza nazionale, tuon facebook
John Thomas Gianni - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Video maxi caduta Giro d’Italia 2026 choc | Ciclisti sotto guard rail, Yates insanguinato: cos’è successoVideo caduta Giro d'Italia 2026, seconda tappa choc: ciclisti sotto guard rail in Bulgaria. Yates insanguinato chiude a +12 minuti dal vincitore Silva ... ilsussidiario.net
Giro d'Italia, squadre, corridori partecipanti e ritirati109^ edizione del Giro d'Italia: 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader ... sport.sky.it