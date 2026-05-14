Giro d’Italia choc durante la tappa Napoli | ragazzo tenta di far cadere i ciclisti davanti alle telecamere VIDEO

Da notizieaudaci.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una tappa del Giro d’Italia tra Napoli e Marigliano, un ragazzo ha tentato di far cadere alcuni ciclisti davanti alle telecamere. Il gesto è stato ripreso in un video che sta circolando online. La scena si è verificata tra i comuni di Brusciano e Marigliano, e ha suscitato la reazione di corridori e organizzatori della corsa, che hanno espresso la loro contrarietà per quanto accaduto. Nessuno dei ciclisti è rimasto ferito durante l’incidente.

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Il gesto ripreso in video tra Brusciano e Marigliano scatena la rabbia del gruppo e dell’organizzazione: ‘C’è un limite da non superare’. Doveva essere una giornata di festa per il Giro d’Italia, tra migliaia di persone lungo le strade della Campania e il grande arrivo finale nel cuore di Napoli. E invece, durante la sesta tappa da Paestum a Napoli, un gesto assurdo ripreso in video ha finito per oscurare parte dello spettacolo sportivo. Tra i comuni di Brusciano e Marigliano, poco prima del traguardo volante, un ragazzo che assisteva al passaggio della corsa insieme ad alcuni amici ha tentato di colpire i corridori in corsa allungando la gamba verso il gruppo lanciato ad alta velocità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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