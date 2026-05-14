Giro d’Italia choc durante la tappa Napoli | ragazzo tenta di far cadere i ciclisti davanti alle telecamere VIDEO

Durante una tappa del Giro d’Italia tra Napoli e Marigliano, un ragazzo ha tentato di far cadere alcuni ciclisti davanti alle telecamere. Il gesto è stato ripreso in un video che sta circolando online. La scena si è verificata tra i comuni di Brusciano e Marigliano, e ha suscitato la reazione di corridori e organizzatori della corsa, che hanno espresso la loro contrarietà per quanto accaduto. Nessuno dei ciclisti è rimasto ferito durante l’incidente.

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