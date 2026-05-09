Giro d’Italia caos in Bulgaria | 30 ciclisti a terra dopo la pioggia

Durante la prima tappa del Giro d’Italia in Bulgaria, la corsa è stata interrotta da un incidente che ha coinvolto circa trenta ciclisti. La pioggia intensa ha reso la strada scivolosa, e un singolo corridore, perdendo il controllo, ha causato una caduta di massa. Tra gli atleti coinvolti, alcuni sono stati trasportati in ospedale e potrebbero essere costretti a ritirarsi dalla gara.

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? Punti chiave Come ha fatto un solo corridore a causare trenta cadute?. Chi sono gli atleti coinvolti che rischiano il ritiro?. Perché la giuria ha deciso di neutralizzare la corsa?. Quali danni ha subito Adam Yates dopo l'impatto?.? In Breve Caduta a 23 km dal traguardo di Veliko Tarnovo su asfalto bagnato.. Jay Vine costretto al ritiro insieme a Van Gestel, Zambanini e Kelderman.. Gara neutralizzata fino a 18,3 km dal termine per assistenza medica.. Implicazioni tattiche per Adam Yates prima della salita al 6,6%.. Trenta ciclisti sono finiti a terra sulle strade della Bulgaria durante la seconda tappa del Giro d’Italia, quando un uomo nelle posizioni di testa ha perso la traiettoria sulla destra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia, caos in Bulgaria: 30 ciclisti a terra dopo la pioggia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giro 2026: caos in Bulgaria tra vette e ascese verso il monastero? Cosa sapere La seconda tappa del Giro 2026 percorre 221 chilometri tra Burgas e Veliko Tarnovo. Giro d'Italia -2: oggi in Bulgaria la presentazione delle squadreAppuntamento oggi a partire dalle 18 (le 17 in Italia) all’Open Air Theatre di Burgas, sulla costa bulgara del Mar Nero, per la presentazione delle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caos al Giro d'Italia, mega-caduta a 600 metri dal primo arrivo: Maigner vince ed è maglia rosa; La prima volata del Giro diventa una maxi caduta: coinvolti molti corridori, cos'è successo; Giro d’Italia, la prima volta della Bulgaria; Magnier brucia tutti nel caos: il Giro esplode a Burgas. Giro 2026, Silva in rosa tra caos e pioggia: attesa per la tappa Catanzaro-CosenzaMaxi caduta con 30 corridori coinvolti nella Burgas–Veliko Tarnovo, vince l’uruguaiano che fa la storia. Ritiri pesanti per la UAE, martedì il ritorno in Italia con la tappa calabrese ... cosenza.gazzettadelsud.it Caos al Giro d’Italia, mega-caduta a 600 metri dal primo arrivo: Maigner vince ed è maglia rosaSi è consumato il primo atto ufficiale del Giro d’Italia 2026 con una tappa totalmente pianeggiante. Animata da una lunghissima fuga con protagonisti Tarozzi (Bardiani) e Sevilla (Polti VisitMalta) co ... fanpage.it Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com Match Thread - Italia v Inghilterra | Sei Nazioni Femminile 2026 | Giro 4 reddit