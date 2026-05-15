Giro d' Italia ciclista insulta la folla festante | Vesuvio erutta - VIDEO

Durante il passaggio della terza tappa del Giro d'Italia in Campania, alcuni ciclisti hanno rivolto insulti alla folla presente lungo il percorso. In un video diffuso online, uno di loro ha commentato con un'analogia riferita al Vesuvio. La corsa si è conclusa a Napoli, con partenza da Paestum e arrivo in piazza del Plebiscito, attirando numerosi spettatori che hanno assistito alla manifestazione. Nessuna altra informazione sui comportamenti dei corridori o sui dettagli dell'episodio è stata resa nota.

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