Durante la corsa del Giro d’Italia a Napoli, Ballerini ha conquistato la vittoria in una tappa segnata da pioggia, pavé scivoloso e numerose cadute. In una fase concitata, ha approfittato del caos creato da alcune cadute per posizionarsi in testa e mantenere il vantaggio negli ultimi chilometri. Jonathan Milan ha commentato che il tracciato presentava delle scelte che ha definito assurde, senza specificare ulteriori motivazioni. La tappa si è conclusa con una vittoria di Ballerini tra le difficoltà della giornata.

? Punti chiave Come ha fatto Ballerini a sfruttare il caos della caduta?. Perché Jonathan Milan ha definito assurda la scelta del tracciato?. Chi ha causato il rimescolamento del gruppo a 400 metri dal traguardo?. Come cambierà la classifica generale dopo la tappa del Blockhaus?.? In Breve Eulali guida la classifica con 2 minuti e 51 secondi sul secondo Arrieta.. Ciccone scende al sesto posto con 6 minuti e 12 secondi dal leader.. Caduta di Reinders su curva a U a 400 metri dal traguardo.. Prossima tappa decisiva verso il Blockhaus per la classifica generale.. Davide Ballerini ha conquistato la sesta tappa del Giro d’Italia a Napoli, trionfando in una volata segnata da una caduta critica a soli 400 metri dal traguardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia, Ballerini vince a Napoli tra caos e pioggia sul pavé

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia, Davide Ballerini vince la 6a tappa

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia, Ballerini vince a Napoli tra le cadute: Eulalio resta in rosaDavide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 , la Paestum-Napoli di 142 chilometri, al termine di una giornata segnata da una...

Giro d’Italia, caduta all’arrivo a Napoli! Vince Ballerini, la classificaPioggia, caduta e arrivo al cardiopalma a Napoli: cosa ha regalato la sesta tappa del Giro d’Italia e la nuova classifica Sotto la pioggia che ha...

Arriva a Napoli la prima vittoria italiana del #GirodItalia. Sul ciottolato reso scivoloso dalla pioggia vanno giù in tanti prima del traguardo. E Davide #Ballerini fa il colpaccio. Balla il Ballero sotto la pioggia! x.com

[Thread dei Risultati] 2026 Giro d'Italia - Tappa 6 Paestum > Napoli (2.UWT) reddit

Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorsoSettima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata ... tg24.sky.it

Giro d’Italia 2026, trionfo di Davide Ballerini a Napoli: prima vittoria italiana e volata spettacolareCon una volata potente nel cuore di Napoli, Davide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 e regala all’Italia il primo successo in questa edizione della corsa ... ilmessaggero.it