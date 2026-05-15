Giro d'Italia a via Marina a Napoli asfaltati tombini e caditoie | usata una pellicola speciale per liberarli

Durante il Giro d'Italia, in via Marina a Napoli, sono stati asfaltati tombini e caditoie presenti sulla strada. Per facilitare l'accesso e la pulizia di queste strutture, è stato applicato un tappetino speciale che permette di liberarle facilmente. Questa operazione si è svolta nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle procedure di preparazione alla gara ciclistica. La presenza di questa soluzione temporanea ha permesso di mantenere le condizioni della strada più idonee per la competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui