Giro d'Italia a via Marina a Napoli asfaltati tombini e caditoie | usata una pellicola speciale per liberarli
Durante il Giro d'Italia, in via Marina a Napoli, sono stati asfaltati tombini e caditoie presenti sulla strada. Per facilitare l'accesso e la pulizia di queste strutture, è stato applicato un tappetino speciale che permette di liberarle facilmente. Questa operazione si è svolta nel rispetto delle esigenze di sicurezza e delle procedure di preparazione alla gara ciclistica. La presenza di questa soluzione temporanea ha permesso di mantenere le condizioni della strada più idonee per la competizione.
Per il Giro d'Italia in via Marina sono stati asfaltati anche tombini e caditoie. Ma è stato utilizzato uno speciale tappetino per liberarli facilmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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