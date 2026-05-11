Ratti tra tombini e caditoie davanti alla scuola | VIDEO
In piazza San Tommaso d'Aquino a Capua, vicino alla scuola Pier della Vigna, sono stati segnalati ratti che emergono dai tombini e dalle caditoie. La situazione di degrado è stata evidenziata da un consigliere comunale attraverso un video diffuso sui social. La zona si trova a pochi passi dagli ingressi dell’istituto scolastico, sollevando preoccupazioni sulla presenza di animali selvatici nei pressi dell’area frequentata da studenti e cittadini.
Ratti che fuoriescono dai tombini e dalle caditoie a pochi passi dagli ingressi della scuola. È l’allarme lanciato dal consigliere comunale Massimo Antropoli sulla situazione di degrado segnalata in piazza San Tommaso d’Aquino a Capua, dove sorge anche il plesso scolastico Pier della Vigna.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Quanto ci costa ogni anno la manutenzione di caditoie e tombini"Genova soffre di un deficit infrastrutturale a 360 gradi che comprende anche le opere idriche di cui è molto complicato, per ragioni economiche,...
Zanzare a Roma, firmata l'ordinanza 2026. Il Comune interviene su caditoie e tombiniÈ stata firmata anche quest'anno l’ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalle...