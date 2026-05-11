Ratti tra tombini e caditoie davanti alla scuola | VIDEO

In piazza San Tommaso d'Aquino a Capua, vicino alla scuola Pier della Vigna, sono stati segnalati ratti che emergono dai tombini e dalle caditoie. La situazione di degrado è stata evidenziata da un consigliere comunale attraverso un video diffuso sui social. La zona si trova a pochi passi dagli ingressi dell’istituto scolastico, sollevando preoccupazioni sulla presenza di animali selvatici nei pressi dell’area frequentata da studenti e cittadini.

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