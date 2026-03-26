Ogni anno, il Comune di Genova spende circa tre milioni di euro per la manutenzione di caditoie, tombini e sistemi di acque bianche. Questa cifra copre gli interventi necessari per mantenere in efficienza le infrastrutture che gestiscono il deflusso dell’acqua piovana in città. La spesa rappresenta una parte significativa del budget destinato alla gestione del territorio urbano.

"Genova soffre di un deficit infrastrutturale a 360 gradi che comprende anche le opere idriche di cui è molto complicato, per ragioni economiche, garantire una manutenzione continua" spiega l'assessore Ferrante Circa tre milioni di euro: è la spesa che ogni anno affronta il Comune di Genova per la manutenzione di caditoie, tombinature e acque bianche. La cifra è emersa in occasione della commissione consiliare dedicata alla rete idrica cittadina, mercoledì pomeriggio. Tra gli interventi in Aula Rossa - oltre a quello del vicesindaco Alessandro Terrile e dell'assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante - anche quello di Ireti, società di Iren e gestore del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale centro est della Città Metropolitana, che include anche il Comune di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Quanto ci costa ogni anno la manutenzione di caditoie e tombini

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