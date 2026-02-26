La Salernitana ha deciso di rinnovare la guida tecnica affidandosi nuovamente a Serse Cosmi, dopo un periodo di assenza dalle scene. La scelta arriva in un momento di tensioni e difficoltà sul campo, riflettendo la volontà di cambiare rotta e trovare una risposta più decisa. La situazione attuale del club richiede interventi concreti e una nuova strategia per migliorare le prestazioni della squadra.

Fermo da quattro anni, da una negativa parentesi al Rijeka, Serse Cosmi pareva ormai destinato a collocarsi ai margini del mondo del calcio: si era trasformato in pungente opinionista televisivo per Mediaset, addirittura capace di portare in giro per l’Italia uno spettacolo teatrale, in mezzo anche un’avventura da dj. Tutto faceva pensare a un addio silenzioso alla panchina. E invece, a sorpresa, l’uomo del fiume torna in sella, chiamato dalla Salernitana per dare l’assalto alla Serie B e scuotersi da un grigiore che negli ultimi due anni ha devastato una piazza che aveva appena pregustato il sapore dolce della Serie A. La promozione diretta è sostanzialmente fuori discussione – la Salernitana è infatti a -14 dal Benevento capolista – ma rimane decisamente vivo l’obiettivo dei playoff, con i campani che sono terzi in classifica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Salernitana ha rimesso in panchina Serse Cosmi perché non vuole più "una squadra che prende pugni senza reagire"

Leggi anche: Perché la Salernitana ha scelto Serse Cosmi per il dopo Raffaele, il papabile ‘naufrago’ torna in panchina

Serse Cosmi torna in panchina: la nuova squadra è una sorpresaIl ritorno di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana segna una svolta significativa per una stagione impegnativa della squadra campana, ora...

Temi più discussi: Ferraris pronto al sorpasso: Achik non è al top; Bonazzoli tra gioia e rimpianto: Brescia mi ha lanciato tra i grandi, a Lecco trovai troppa confusione. Il derby sarà partita vera; Catania di misura col Giugliano. Toscano e D'Ausilio in coro: 'Vittoria meritata, a Salerno per vincere'.

Salernitana, le Cronache rivela: Iervolino ha venduto alla Olidata di RufiniStampaLa Salernitana, salvo imprevisti sempre possibili con Danilo Iervolino, è stata ceduta – come rivela oggi, in apertura della prima pagina, il quotidiano le Cronache, diretto da Tommaso D’Angel ... salernonotizie.it

Serse Cosmi torna ad allenare dopo 4 anni: la Salernitana lo chiama al posto di Giuseppe RaffaeleLa Salernitana, terza nel girone C della serie C, ha deciso di esonerare il tecnico Giuseppe Raffaele e si affiderà a Serse Cosmi, fermo da 4 anni. corriere.it

#SerseCosmi alla #Salernitana: "Io vecchio #Ancelotti, #Sarri e #Spalletti sono miei coetanei..." x.com

Serse Cosmi è pronto a debuttare sulla panchina della Salernitana nel girone C di Serie C contro il Catania. Per l'allenatore umbro si tratta di un ritorno su una panchina di Serie C dopo 26 anni di assenza dall'ultima volta, per l'esattezza in un Ancona-Arezzo. - facebook.com facebook