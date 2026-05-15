La tappa del Giro d’Italia a Potenza si è svolta tra momenti di festa e condizioni meteorologiche avverse, con pioggia intensa durante alcuni tratti della corsa. Le squadre di sicurezza hanno coordinato le operazioni di gestione degli imprevisti, intervenendo per garantire la sicurezza dei ciclisti e del pubblico presente lungo il percorso. Le autorità locali hanno attivato i dispositivi di emergenza e i servizi di soccorso per affrontare eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche.

? Punti chiave Come hanno gestito gli imprevisti meteo durante la corsa?. Chi ha coordinato i soccorsi e la sicurezza sul territorio?. Perché questa tappa è stata definita un modello per il futuro?. Quali sono le conseguenze a lungo termine per la provincia?.? In Breve Evento inaugurale il 12 maggio in Piazza Don Bosco con l'appuntamento Aspettando il giro.. Tappa conclusiva il 13 maggio con arrivo a Potenza dopo la partenza da Praia a Mare.. L'assessore Gerardo Nardiello e il sindaco Vincenzo Telesca hanno coordinato l'organizzazione locale.. Polizia Locale, Protezione Civile e uffici comunali hanno gestito la sicurezza e la logistica.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a Potenza: tappa epica tra festa e maltempo

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Giro d’Italia: Eulalio secondo a Potenza e nuova maglia Rosa.

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