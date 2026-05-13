Giro d’Italia 2026 quinta tappa | Arrieta vince a Potenza tra cadute e strade sbagliate Eulalio si prende la maglia rosa
Durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, lo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG si è imposto dopo una corsa caratterizzata da cadute e errori di percorso. La tappa si è conclusa con la vittoria di Arrieta, mentre Eulalio ha indossato la maglia rosa, mantenendo la leadership generale. La gara ha visto momenti di tensione e vari cambi di ritmo lungo il tracciato.
Lo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km dopo una tappa caotica. Ciccone perde il primato, domani la sesta frazione Paestum-Napoli di 142 km. Una tappa da dimenticare per chi ama la normalità, da incorniciare per chi ama il ciclismo di altri tempi. La quinta frazione del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri, ha regalato un finale assolutamente imprevedibile con lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG che si è imposto nonostante una caduta, uno sbaglio di strada e una rimonta negli ultimi metri ai danni del portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), a sua volta protagonista di una rovinosa caduta in discesa.🔗 Leggi su Sportface.it
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