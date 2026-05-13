Giro d’Italia 2026 quinta tappa | Arrieta vince a Potenza tra cadute e strade sbagliate Eulalio si prende la maglia rosa

Durante la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, lo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG si è imposto dopo una corsa caratterizzata da cadute e errori di percorso. La tappa si è conclusa con la vittoria di Arrieta, mentre Eulalio ha indossato la maglia rosa, mantenendo la leadership generale. La gara ha visto momenti di tensione e vari cambi di ritmo lungo il tracciato.

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