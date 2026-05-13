Giro d' Italia Arrieta vince la quinta tappa a Potenza

Nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, il vincitore è stato Igor Arrieta, rappresentante dell’UAE Team Emirates XRG. La gara si è conclusa a Potenza, con Arrieta che è arrivato primo al traguardo. La tappa ha visto diversi tentativi di fuga e cambi di ritmo, ma alla fine è stato l’atleta dell’UAE Team Emirates XRG a prevalere.

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