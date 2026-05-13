Giro d' Italia Arrieta vince la quinta tappa a Potenza
Nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, il vincitore è stato Igor Arrieta, rappresentante dell’UAE Team Emirates XRG. La gara si è conclusa a Potenza, con Arrieta che è arrivato primo al traguardo. La tappa ha visto diversi tentativi di fuga e cambi di ritmo, ma alla fine è stato l’atleta dell’UAE Team Emirates XRG a prevalere.
Igor Arrieta dell’UAE Team Emirates XRG ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 km. Lo spagnolo ha battuto il portoghese Afonso Oliveira Eulalio che conquista la maglia rosa ed è anche nuova maglia bianca Conad. Tante emozioni nel finale con i due fuggitivi che sono caduti entrambi. Il momento clou ai -2 km dall’arrivo quando Arrieta ha sbagliato strada. Lo spagnolo a 1500 metri dal traguardo aveva 10? di ritardo da Eulalio. Sul finale in leggera salita è risalito a velocità doppia, superando il portoghese che però può sorridere. Il gruppo di Giulio Ciccone, infatti, è giunto sul traguardo con un ritardo importante.🔗 Leggi su Lapresse.it
Cadono nel finale: uno vince la tappa, l'altro la maglia rosa
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