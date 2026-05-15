Durante la tappa napoletana del Giro d’Italia, il MOSAC ha dichiarato che l’ordine pubblico è stato garantito grazie ai sacrifici dei Carabinieri coinvolti nelle operazioni di sicurezza. La polemica del Movimento Sindacale Carabinieri ha sottolineato alcune criticità emerse durante l’evento, senza specificare dettagli aggiuntivi. Nessun’altra informazione relativa ad eventuali interventi o misure adottate è stata resa nota, e la questione rimane al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

Polemica del Movimento Sindacale Carabinieri dopo la tappa napoletana del Giro d’Italia. Secondo il MOSAC, il successo sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica sarebbe stato garantito esclusivamente dall’impegno straordinario delle forze dell’ordine impegnate sul territorio, ma con forti criticità dal punto di vista organizzativo. A sollevare la questione è stato Gennaro De Falco, membro del Comitato Nazionale del Movimento Sindacale Carabinieri, che ha denunciato in una nota turni prolungati e carenze logistiche durante il servizio. “I Carabinieri sono stati costretti a lavorare per oltre dieci ore consecutive con a disposizione soltanto acqua, una merendina e crackers, senza un pasto adeguato o punti di ristoro”, ha dichiarato, parlando di una situazione “inaccettabile” per un evento internazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giro d’Italia a Napoli, il MOSAC: “Ordine pubblico garantito grazie ai sacrifici dei Carabinieri”

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