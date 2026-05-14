Giro d' Italia 2026 tappa 6 | a Napoli vince Ballerini Ordine d' arrivo e classifica
Il Giro d'Italia 2026 si è concluso con la sesta tappa, disputata a Napoli, dove ha vinto il ciclista Ballerini. L'ordine di arrivo ha visto il corridore italiano tagliare per primo il traguardo, seguito da altri sette concorrenti. La classifica generale resta invariata, con il leader ancora in testa alla classifica complessiva. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante, con diversi attacchi e tentativi di fuga, prima della volata finale che ha deciso il risultato.
Napoli, 14 maggio 2026 - La tappa 6 riporta il Giro d'Italia 2026 a Napoli, ma stavolta non sull'ormai consueto arrivo del Lungomare Caracciolo, bensì a Piazza del Plebiscito, teatro di una prevedibile volata, preceduta da un'altrettanto prevedibile caduta sul pavé reso scivoloso dalla pioggia: finiscono sull'asfalto, tra gli altri, i favoritissimi Jonathan Milan, Paul Magnier e Dylan Groenewgen, mentre si salvano per poco Jasper Stuyven e Davide Ballerini. Proprio quest'ultimo vince lo sprint a due, regalando all'Italia il primo successo e alla sua XDS Astana Team la seconda vittoria in questa Corsa Rosa dopo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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