Giro d' Italia 2026 tappa 6 | a Napoli vince Ballerini Ordine d' arrivo e classifica

Il Giro d'Italia 2026 si è concluso con la sesta tappa, disputata a Napoli, dove ha vinto il ciclista Ballerini. L'ordine di arrivo ha visto il corridore italiano tagliare per primo il traguardo, seguito da altri sette concorrenti. La classifica generale resta invariata, con il leader ancora in testa alla classifica complessiva. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante, con diversi attacchi e tentativi di fuga, prima della volata finale che ha deciso il risultato.

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