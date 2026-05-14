Giro d' Italia 2026 tappa 6 | a Napoli vince Ballerini Ordine d' arrivo e classifica

Da sport.quotidiano.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia 2026 si è concluso con la sesta tappa, disputata a Napoli, dove ha vinto il ciclista Ballerini. L'ordine di arrivo ha visto il corridore italiano tagliare per primo il traguardo, seguito da altri sette concorrenti. La classifica generale resta invariata, con il leader ancora in testa alla classifica complessiva. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante, con diversi attacchi e tentativi di fuga, prima della volata finale che ha deciso il risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Napoli, 14 maggio 2026 - La tappa 6 riporta il Giro d'Italia 2026 a Napoli, ma stavolta non sull'ormai consueto arrivo del Lungomare Caracciolo, bensì a Piazza del Plebiscito, teatro di una prevedibile volata, preceduta da un'altrettanto prevedibile caduta sul pavé reso scivoloso dalla pioggia: finiscono sull'asfalto, tra gli altri, i favoritissimi Jonathan Milan, Paul Magnier e Dylan Groenewgen, mentre si salvano per poco Jasper Stuyven e Davide Ballerini. Proprio quest'ultimo vince lo sprint a due, regalando all'Italia il primo successo e alla sua XDS Astana Team la seconda vittoria in questa Corsa Rosa dopo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

giro d italia 2026 tappa 6 a napoli vince ballerini ordine d arrivo e classifica
© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, tappa 6: a Napoli vince Ballerini. Ordine d'arrivo e classifica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, a Napoli trionfa Ballerini: ordine d’arrivo sesta tappa, classifica

Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleBurgas (Bulgaria), 8 maggio 2026 - La tappa 1 del Giro d'Italia 2026 si conclude con una prevedibile volata, che in terra bulgara premia Paul...

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 5: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 13: Percorso, orari, altimetria 22 maggio, dove vedere | Ciclismo.

giro d italia 2026Giro d'Italia 2026, Ballerini vince la 6^ tappa, Eulalio resta in maglia rosaSesta tappa oggi, 14 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Paestum e arriva a Napoli, per un totale di 142 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la t ... tg24.sky.it

giro d italia 2026Giro D'italia: tutteUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, un'occasione per i velocisti, ma anche una delle frazioni più belle e scenografiche di questa edizione. Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellu ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web