Giro d’Italia 2026 a Napoli trionfa Ballerini | ordine d’arrivo sesta tappa classifica

Nella sesta tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 141 chilometri da Paestum a Napoli, il vincitore è stato Davide Ballerini. Il corridore della squadra XDS Astana ha concluso la corsa davanti agli altri concorrenti, conquistando il primo posto in questa tappa. La gara si è svolta con partenza e arrivo nella città di Napoli, dopo aver attraversato il territorio tra Paestum e la città partenopea. La classifica generale e i risultati della giornata sono stati aggiornati in tempo reale.

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Al Giro d’Italia 2026 oggi è il giorno di Davide Ballerini. Il corridore della XDS Astana si è imposto nella sesta tappa della Corsa Rosa, 141 km da Paestum a Napoli. Dopo quattro arrivi su Lungomare Caracciolo, il traguardo di quest’anno situato in Piazza del Plebiscito ha visto Ballerini regalare all’Italia la prima vittoria di questa edizione del Giro. Uscito indenne da una maxi caduta a poche centinaia di metri dal traguardo, Ballerini ha preceduto allo sprint il belga Jasper Stuyven e il francese Paul Magnier entrambi del team Soudal Quick-Step. Ballerini ha centrato la sua undicesima vittoria da professionista, la prima al Giro a 31 anni e la seconda stagionale dopo la tappa al Giro di Turchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, a Napoli trionfa Ballerini: ordine d’arrivo sesta tappa, classifica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Davide Ballerini trionfa a Napoli, quattro italiani nella top10 Giro d'Italia 2026, tappa 2: la favola di Silva. Ordine d'arrivo e classifica generaleVeliko Tarnovo (Bulgaria), 9 maggio 2026 - La tappa 2 del Giro d'Italia 2026 parte con il ricordo indelebile del compianto Wouter Weylandt, che perse... Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 17 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia 2026, 6^ tappa Paestum-Napoli: il percorso; Giro d’Italia 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e dove vederla in TV. DIRETTA Giro d'Italia 2026 LIVE Sesta Tappa: from Paestum to Napoli in 141 km with a mostly flat profile and a chancy finale. Real-time rider tracking, stage classifications, and updated gaps available via our app. Live start at 13:50 with TV and streami… x.com Giro d'Italia 2026, Ballerini vince la 6^ tappa, Eulalio resta in maglia rosaSesta tappa oggi, 14 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Paestum e arriva a Napoli, per un totale di 142 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la t ... tg24.sky.it Giro D'italia: tutteUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, un'occasione per i velocisti, ma anche una delle frazioni più belle e scenografiche di questa edizione. Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellu ... gazzetta.it