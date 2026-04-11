Torino caos in corso Mediterraneo | blocchi e deviazioni GTT

A Torino, a partire dalle 18 di sabato 11 aprile, parte di corso Mediterraneo sarà chiusa al traffico e il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni a causa di un intervento sulla rete luminosa. La strada sarà parzialmente bloccata e alcuni percorsi di GTT saranno deviati o sospesi per consentire i lavori. La modifica durerà fino a conclusione dell’intervento e potrebbe causare disagi ai cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.

Un intervento strutturale sulla rete luminosa di corso Mediterraneo comporterà la chiusura di parte della carreggiata e variazioni al servizio di trasporto pubblico a Torino a partire dalle ore 18 di questo sabato 11 aprile. I lavori, gestiti da Iren, si concentreranno sulla sostituzione della fune portante che sostiene gli apparecchi illuminanti, situata al centro della strada, e proseguiranno fino alle ore 8 di lunedì 13 aprile. Interventi tecnici e impatti sulla viabilità in zona corso Mediterraneo. La manutenzione programmata interesserà specificamente il lato ovest di corso Mediterraneo, con la direzione del traffico rivolta verso sud. Il tratto stradale che subirà la limitazione sarà quello compreso tra l’incrocio con corso Ferrucci e quello con corso Einaudicorso Peschiera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, caos in corso Mediterraneo: blocchi e deviazioni GTT Lavori in corso Mediterraneo: viabilità modificata e mezzi Gtt deviati, cosa cambia fino a lunedì 13 aprileLavori volti a migliorare la struttura degli impianti di illuminazione pubblica in corso Mediterraneo da parte Iren rendono necessarie modifiche alla... Leggi anche: Piazza Baldissera, lavori ai binari in via Chiesa della Salute: modifiche alla viabilità e deviazioni dei mezzi Gtt