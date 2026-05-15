Durante la prima tappa in quota del Giro d’Italia 2026, sul Blockhaus, si sono verificati significativi distacchi tra i principali favoriti. La salita, considerata tra le più impegnative per lunghezza e pendenza, ha messo in difficoltà molti ciclisti di vertice. Al termine della salita, alcuni dei leader hanno registrato tempi molto più alti rispetto ai concorrenti più attardati, con diversi atleti che hanno perso terreno rispetto ai primi in classifica. La tappa ha segnato un punto di svolta nel percorso di questa edizione della corsa.

Era forse la salita più dura di tutta la Corsa Rosa, almeno prendendo lunghezza e pendenza. Si è fatto sentire il Blockhaus, primo arrivo in vetta del Giro d’Italia: c’è stato lo scontro diretto tra i big e ci sono stati grandi distacchi tra gli uomini di classifica. Ad approfittarne ovviamente il favoritissimo per il Trofeo Senza Fine: Jonas Vingegaard ha fatto la differenza e si è preso la vittoria di tappa, con margine sui rivali. Tutti tranne un fenomenale Felix Gall: l’austriaco della Decathlon CMA CGM Team ha pagato solamente 13” dal danese e ora appare l’unico vero avversario per la vittoria. Guardando gli uomini di classifica a 1’42” Derek Gee ha regolato Michael Storer e Thymen Arensman, mentre a 2’55” è giunta la Maglia Rosa Afonso Eulalio che ha conservato il simbolo del primato, con lui anche un Egan Bernal non in formissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: tutti i distacchi degli uomini di classifica sul Blockhaus. Sprofonda Mas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia, ecco Vingegaard: domina e vince sul Blockhaus. Pellizzari prova a seguirlo e crolla | La nuova classifica generaleTutti lo attendevano, lui ha risposto presente: Jonas Vingegaard firma oggi il suo primo successo al Giro d’Italia, nella prima tappa dura di questa...

Classifica Giro d’Italia 2026, sesta tappa: Eulalio maglia rosa, Pellizzari davanti a Vingegaard. Domani il Blockhaus!La classifica generale del Giro d’Italia 2026 non ha subito scossoni di rilievo nelle posizioni che contano in occasione della sesta tappa: i 141 km...

Giro d'Italia 2026, Ballerini vince la 6^ tappa, Eulalio resta in maglia rosaSesta tappa oggi, 14 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Paestum e arriva a Napoli, per un totale di 142 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la t ... tg24.sky.it

Giro d'Italia 2026, i favoriti da Vingegaard a Pellizzari: tutti i nomi per la maglia rosaAtteso il duello tra il danese della Visma-Lease a Bike, grande favorito, e il Duca di Camerino. L’Italia fa il tifo per rivedere un azzurro sul podio ... today.it