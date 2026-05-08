Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Magnier si prende tre maglie su quattro!

Il Giro d’Italia 2026 è iniziato con la prima tappa in Bulgaria, conclusa con la vittoria di un ciclista francese. Al secondo posto si è classificato un atleta danese, mentre al terzo è arrivato un britannico. Durante la corsa, Magnier ha conquistato tre maglie su quattro disponibili, mentre gli altri due leader delle classifiche sono stati assegnati ai rispettivi corridori. La gara prosegue con i prossimi appuntamenti in programma.

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Il Giro d’Italia 2026 ha aperto ufficialmente i battenti, con la prima tappa disputata in Bulgaria che ha visto il successo del francese Paul Magnier a Burgas davanti al danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) e al britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). Lo sprinter della Soudal Quick-Step ha bruciato in volata gli altri velocisti rimasti in gioco dopo la caduta che ha spezzato in due tronconi il gruppo ai -700 metri, aggiudicandosi la prima maglia rosa di questa edizione numero 109. Con questa vittoria Magnier si porta non solamente in vetta alla classifica generale del Giro, ma anche a quella riservata ai giovani (avendo 22 anni) e soprattutto alla graduatoria a punti che mette in palio la prestigiosa maglia ciclamino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro! Notizie correlate Giro d’Italia 2026: la prima volata è di Paul Magnier. Jonathan Milan si ritrova senza gambeCi si aspettava una Maglia Rosa tricolore al termine della prima tappa del Giro d’Italia 2026 che è scattato dalla Bulgaria. Giro d’Italia 2026, prima tappa e maglia rosa per MagnierIl francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto in volata la prima tappa del Giro d’Italia 2026, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria, su un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: tutto quello che c'è da sapere; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi prima tappa: orario tv e streaming, il programma. Giro d'Italia 2026, Magnier vince la 1^ tappa ed è in maglia rosaLa Corsa Rosa parte dalla Bulgaria con una frazione pianeggiante di 147 km adatta ai velocisti. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. In tutto le tappe di questa ... tg24.sky.it Giro d’Italia, brutta caduta prima della volata: gruppo bloccato. A Burgos vince Magnier: è la prima maglia rosaLa prima maglia rosa del Giro d’Italia 2026 va a Paul Magnier. Il francese della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione 109, da Nessebar a Burgos, in Bulgaria. Era tra i più ... ilfattoquotidiano.it Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias Lund Andresen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi-caduta ch - facebook.com facebook ULTIM'ORA CICLISMO Giro d'Italia, Paul #Maigner vince la prima tappa: il francese primo in volata, quarto Jonathan Milan #SkySport x.com