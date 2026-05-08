Giro d'Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas | percorso dove vederla in diretta e streaming e favoriti
Oggi prende il via il Giro d’Italia 2026 con la prima tappa che si svolge tra Nessebar e Burgas in Bulgaria. La tappa, lunga circa 200 chilometri, è pianeggiante e favorisce i velocisti. La corsa può essere seguita in diretta televisiva e streaming. Tra i favoriti ci sono i corridori specializzati nelle tappe veloci, pronti a conquistare la prima maglia rosa della corsa.
Scatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti. Tutti gli occhi puntati su Jonathan Milan. Diretta TV e streaming in chiaro sui canali Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it
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