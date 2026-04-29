Il Giro d’Italia 2026 si avvicina alla sua ottava tappa, prevista tra Chieti e Fermo. La tappa si concluderà con alcuni muri che potrebbero causare distacchi tra i corridori. Durante il fine settimana, questa fase della corsa attira molti appassionati che seguono le tappe in diretta o tramite i mezzi di informazione. I percorsi impegnativi sono spesso al centro dell’attenzione, soprattutto quando si avvicinano le fasi decisive della gara.

Il fine settimana è quasi sempre considerato come uno spazio in cui condensare il miglior spettacolo possibile per accontentare i gusti degli appassionati che, liberi da impegni lavorativi, possono dedicarsi alle corse. Si corre sabato 16 maggio l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo di 156 chilometri, frazione in cui i muri possono creare scompiglio e distacchi. I corridori, nel contesto di un percorso misto, affrontano una prima parte di gara totalmente pianeggiante, su strade larghe e rettilinee, mentre nella seconda si cimentano con una serie di saliscendi e di mur i da dover affrontare. Sono quattro i GPM in programma, tre di quarta categoria e uno di terza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, ottava tappa Chieti-Fermo: i muri possono creare scompiglio e distacchi

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