Giro di droga in carcere ‘Debora’ e ‘Giorgio’ i nomi in codice per coca e hashish L’ex latitante | Qui dentro faccio i milioni

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine ha portato alla luce un giro di droga gestito all’interno di un carcere di Bergamo. Sono stati intercettati messaggi in cui vengono usati nomi in codice, come “Debora” per la cocaina e “Giorgio” per l’hashish. Tra i detenuti coinvolti, un ex latitante ha affermato di fare “milioni” dentro la struttura, facendo riferimento alle attività illecite svolte tra le mura del penitenziario. Le indagini hanno ricostruito i canali di approvvigionamento e le modalità di comunicazione tra i coinvolti.

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Bergamo. “Qua i milioni li faccio qua dentro”. È una delle frasi intercettate dagli investigatori nel corso dell’inchiesta sul traffico di droga e cellulari all’interno del carcere di Bergamo. A pronunciarla, secondo gli atti, sarebbe stato Mirko Vacante, detenuto nella casa circondariale di via Gleno e ritenuto dagli inquirenti il regista di un sistema che, nonostante la detenzione, avrebbe continuato a muovere stupefacenti, telefoni e denaro. Nelle conversazioni finite agli atti compaiono anche i nomi in codice usati per indicare la droga: “Giorgio” per l’hashish, “Debora” per la cocaina. “Ho qui Giorgio che ti vuole salutare”, dice uno degli interlocutori in una telefonata captata dagli investigatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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