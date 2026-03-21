Al Quarticciolo, i Carabinieri hanno condotto una vasta operazione anti droga usando droni, arrestando 12 persone e sequestrando più di 1200 dosi di coca, hashish e crack. L’intervento è durato tutto il giorno, partendo dalle prime ore del mattino e coinvolgendo diverse unità dell’Arma. L’operazione ha portato al controllo di alcune aree della zona, con i militari che hanno sequestrato sostanze stupefacenti e arrestato i sospetti.

L’operazione, finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto di 12 persone e al sequestro di oltre 1,2 kg di droga. L’operazione “a tenaglia” con il monitoraggio aereo è inserita nel quadro delle attività di prevenzione e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane periferiche, e effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’intervento è stato caratterizzato da una strategia di chiusura dei principali punti di accesso alle piazze di spaccio.... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Al Quarticciolo i Carabinieri intervengono con i droni. Maxi operazione anti droga: 12 arresti e oltre 1200 dosi sequestrate di coca, hashish e crack

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