Giro 2026 la presentazione della tappa 8 Percorso nervoso | planimetria favoriti e orari tv

Il Giro 2026 si prepara a partire con la presentazione della tappa 8, prevista per il 15 maggio. La corsa si snoda attraverso il tratto di Blockhaus, una salita impegnativa che farà da sfondo alla frazione di montagna. La planimetria della tappa mostra un percorso ricco di salite e discese, con alcuni favoriti già individuati. Sono stati comunicati anche gli orari in cui sarà possibile seguire la tappa in diretta televisiva. La prima tappa di montagna segna un momento importante del percorso.

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Blockhaus, 15 maggio 2026 – Il timbro di Jonas Vingegaard sulla prima tappa di montagna del Giro d’Italia. Il danese in trionfo al Blockhaus, in solitaria, fiaccando la resistenza di Giulio Pellizzari al terzo scatto per staccarlo a quattro chilometri dalla vetta. Il capitano della Visma era il grande favorito della corsa rosa e c’è stato il primo segnale in questa direzione, mentre il giovane italiano ha osato troppo cercando di rispondere ai primi scatti e alla fine ha pagato il conto, giungendo dietro anche a Felix Gall, ottimo secondo con appena 13" di ritardo: il marchigiano ha invece pagato un dazio di 1'05", comunque meno di chi come Enric Mas è andato letteralmente alla deriva, mentre in maglia rosa resta Afonso Eulalio, ma con il margine praticamente dimezzato nei confronti del danese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro 2026, la presentazione della tappa 8. Percorso nervoso: planimetria, favoriti e orari tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 - presentazione percorso Sullo stesso argomento Giro di Sardegna 2026: orari, percorso, favoriti e diretta tv della tappa Cagliari-TortolìNel Giro di Sardegna 2026, la terza frazione si propone come una tappa di gestione e precisione per i velocisti, in grado di capitalizzare una volata... Giro d’Italia 2026 tappa 5: percorso, favoriti e orari tvCosenza, 12 maggio 2026 – Doveva essere una tappa tranquilla la quarta del Giro 2026, forse per velocisti, invece il ritmo fatto dalla Movistar sul... Giro d’Italia 2026: Presentazione, percorso e favoriti per la Quinta Tappa Praia a Mare – Potenza (203 km). Dalla Calabria alla Basilicata con montagne tattiche, venti e possibili colpi di scena in salita. Scopri i favoriti, i dettagli del percorso e le … x.com Giro 2026, la presentazione della tappa 8. Percorso nervoso: planimetria, favoriti e orari tvAl Giro 2026 la tappa dei muri di Fermo dopo le fatiche in cima al Blockhaus. Percorso adatto alle fughe e ai corridori da classiche di un giorno. I big dovranno stare attenti alle pendenze finali su ... sport.quotidiano.net La Bulgaria ospiterà le prime tre tappe del Giro D'Italia 2026. Cosa ne pensi della competizione e hai intenzione di visitarla o seguirla questo fine settimana? reddit VIDEO-FOTO/ GIRO D’ITALIA 2026, L’ABRUZZO TORNA PROTAGONISTA CON L’ARRIVO SUL BLOCKHAUS E LA PARTENZA DA CHIETIÈ stata presentata oggi, a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, la tappa abruzzese del Giro d’Italia 2026 con arrivo sul Blockhaus e la successiva partenza da Chieti, insieme alla partecipazione del Team ... certastampa.it