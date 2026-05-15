Giro 2026 la presentazione della tappa 8 Percorso nervoso | planimetria favoriti e orari tv
Il Giro 2026 si prepara a partire con la presentazione della tappa 8, prevista per il 15 maggio. La corsa si snoda attraverso il tratto di Blockhaus, una salita impegnativa che farà da sfondo alla frazione di montagna. La planimetria della tappa mostra un percorso ricco di salite e discese, con alcuni favoriti già individuati. Sono stati comunicati anche gli orari in cui sarà possibile seguire la tappa in diretta televisiva. La prima tappa di montagna segna un momento importante del percorso.
Blockhaus, 15 maggio 2026 – Il timbro di Jonas Vingegaard sulla prima tappa di montagna del Giro d’Italia. Il danese in trionfo al Blockhaus, in solitaria, fiaccando la resistenza di Giulio Pellizzari al terzo scatto per staccarlo a quattro chilometri dalla vetta. Il capitano della Visma era il grande favorito della corsa rosa e c’è stato il primo segnale in questa direzione, mentre il giovane italiano ha osato troppo cercando di rispondere ai primi scatti e alla fine ha pagato il conto, giungendo dietro anche a Felix Gall, ottimo secondo con appena 13" di ritardo: il marchigiano ha invece pagato un dazio di 1'05", comunque meno di chi come Enric Mas è andato letteralmente alla deriva, mentre in maglia rosa resta Afonso Eulalio, ma con il margine praticamente dimezzato nei confronti del danese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Giro d'Italia 2026 - presentazione percorso
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