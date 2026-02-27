Giro di Sardegna 2026 | orari percorso favoriti e diretta tv della tappa Cagliari-Tortolì

Il Giro di Sardegna 2026 si appresta a disputare la sua terza tappa, da Cagliari a Tortolì, con un percorso studiato per favorire gli sprinter e le volate di gruppo. Gli organizzatori hanno definito gli orari di partenza e arrivo, e si attende una sfida che potrebbe vedere protagonisti i velocisti. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire ogni fase.

Nel Giro di Sardegna 2026, la terza frazione si propone come una tappa di gestione e precisione per i velocisti, in grado di capitalizzare una volata di gruppo qualora le condizioni lo permettano. Partenza da Cagliari e arrivo a Tortolì, per una distanza di 168.1 km. Il percorso si caratterizza per un profilo principalmente meno impegnativo, ma con elementi decisivi che possono alterare la classifica pur restando favorevoli ai sprinter, in presenza di un vento che potrebbe complicare le operazioni dei team. Il tracciato si conferma il più agevole dell'edizione, con un dislivello totale stimato intorno a 1190 metri. Le asperità principali sono due: Punta Culambaris, al km 54.