Gira di notte in monopattino con fare sospetto | al controllo trovato con la cocaina

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 14 maggio, i carabinieri in servizio a Pisa hanno fermato un uomo di 39 anni mentre era in monopattino e si comportava in modo sospetto. Durante il controllo, i militari hanno trovato addosso al soggetto una quantità di cocaina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’arresto del soggetto, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Nella notte dello scorso 14 maggio, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato intorno all'una e mezzo in via Matteucci, dove la pattuglia ha intercettato l'uomo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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