Gira di notte in monopattino con fare sospetto | al controllo trovato con la cocaina
Nella notte del 14 maggio, i carabinieri in servizio a Pisa hanno fermato un uomo di 39 anni mentre era in monopattino e si comportava in modo sospetto. Durante il controllo, i militari hanno trovato addosso al soggetto una quantità di cocaina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’arresto del soggetto, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Nella notte dello scorso 14 maggio, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino straniero di 39 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato intorno all'una e mezzo in via Matteucci, dove la pattuglia ha intercettato l'uomo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Il Corriere della Sera racconta la storia di Francesca e Davide Cattoni, di Santa Margherita Ligure: 10 figli dai 7 ai 25 anni, tutti ancora sotto lo stesso tetto. Alle 6 di mattina davanti ai bagni c'è la coda. La spesa si fa con le offerte. La lavatrice gira di notte. La facebook
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