Gira di notte in monopattino con fare sospetto | al controllo trovato con la cocaina

Nella notte del 14 maggio, i carabinieri in servizio a Pisa hanno fermato un uomo di 39 anni mentre era in monopattino e si comportava in modo sospetto. Durante il controllo, i militari hanno trovato addosso al soggetto una quantità di cocaina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’arresto del soggetto, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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