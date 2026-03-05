Nella notte, una operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni, trovato con circa 60 grammi di cocaina. L’operazione si è svolta in un’area urbana e ha coinvolto le forze dell’ordine nella ricerca di sostanze illecite. L’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito dopo il sequestro della droga.

Arresto nella notte da parte della Guardia di Finanza. In manette è finito Alfredo Vertaldi, 38 anni, trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre si trovava all’esterno dell’abitazione di un altro soggetto che, pochi minuti prima del controllo, avrebbe ingerito una dose di cocaina. A seguito degli accertamenti i finanzieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente e per il 38enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Vertaldi è assistito dall’avvocato Leone. Ieri in Campania: L’ultimo saluto al piccolo Domenico. Autista Air Campania. VIDEO “Addio guerriero, figlio di tutti noi”: l’ultimo abbraccio al piccolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Blitz nella notte, trovato con 60 grammi di cocaina: arrestato

