Ravanusa Giovanni Montana torna alla guida della Rar Ambiente | una scelta che guarda alle origini

A Ravanusa, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ha annunciato il ritorno alla guida di Giovanni Montana. La Rar Ravanusa Ambiente e Risorse, partecipata interamente dal Comune, ha comunicato questa decisione, che coinvolge direttamente l’amministrazione locale e il management dell’azienda. La nomina di Montana segna un cambiamento nella gestione dell’azienda, che opera nel settore dei servizi ambientali.

La Rar Ravanusa Ambiente e Risorse, società interamente partecipata dal Comune che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha una nuova guida. Il presidente torna ad essere Giovanni Montana, tra i fondatori della stessa società, la cui nomina è stata annunciata dal sindaco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Demi Moore torna alle origini, il suo hydro bob, era una parruccaIl caschetto di Demi Moore era una parrucca Per molti la star era irriconoscibile, inguainata in una completo di pelle aderentissimo, uno stile da... Leggi anche: Marracash torna alle origini e rompe la ‘quarta parete’: lo show che abbraccia Barona