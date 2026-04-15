Palazzo Strozzi sommerso per riflettere sul clima il Direttore Galansino | È urgente ma non se ne parla

Palazzo Strozzi è stato temporaneamente allagato come gesto simbolico per sensibilizzare sull'emergenza climatica. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione pubblica sulla necessità di intervenire per proteggere l'ambiente. Il Direttore della istituzione culturale ha sottolineato come la questione sia urgente, ma spesso poco discussa. L'installazione temporanea invita a riflettere sui cambiamenti climatici e sulla responsabilità collettiva.