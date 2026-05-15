Giornata internazionale famiglia Al Gemelli si riflette sulle fragilità

Da tv2000.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Policlinico Gemelli si è svolto un incontro intitolato “Famiglia e fragilità” in occasione della Giornata internazionale della famiglia. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e specialisti che hanno approfondito le sfide e le difficoltà che le famiglie affrontano in vari contesti. La discussione ha riguardato aspetti legati alle fragilità sociali, psicologiche e sanitarie, senza l’intervento di figure pubbliche o rappresentanze istituzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Famiglia e fragilità” è il titolo dell’incontro che si è tenuto oggi al Policlinico Gemelli in occasione della Giornata internazionale della famiglia. Un’occasione di riflessione a cui ha preso parte la ministra Eugenia Roccella. Servizio di Alessio Orlandi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

giornata internazionale famiglia al gemelli si riflette sulle fragilit224
© Tv2000.it - Giornata internazionale famiglia. Al Gemelli si riflette sulle fragilità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Giornata internazionale famiglia. Al Gemelli si riflette sulle fragilità

Video Giornata internazionale famiglia. Al Gemelli si riflette sulle fragilità

Sullo stesso argomento

Al "Cinepolis" si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia con un'edizione speciale di Kids ClubIl primo film visto al cinema non si dimentica mai - e quasi sempre accanto a noi, a condividere la meraviglia del grande schermo, c’era qualcuno...

Giornata internazionale della famiglia a Palazzo De Gregorio: attività e laboratori per raccogliere fondiL’Istituto Internazionale Maria Montessori in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia 2026 prevista venerdì 15 maggio, ha organizzato...

giornata internazionale famiglia alFamiglia, Roccella Preservare eccezione italiana da cultura della post-modernitàROMA - Celebrare la Giornata internazionale della famiglia qui è il modo migliore. Bisogna infatti promuovere l'alleanza tra mondo sanitario e famiglia, come tra scuola e famiglia: in realtà dovremmo ... laprovinciacr.it

Giornata della Famiglia, al Gemelli il confronto con la Ministra Roccella: Promuovere l’alleanza tra mondo sanitario e famigliaROMA (ITALPRESS) – Bisogna promuovere l’alleanza tra mondo sanitario e famiglia, come tra scuola e famiglia: in realtà dovremmo parlare di alleanza di un’intera comunità con la famiglia, un’alleanza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web