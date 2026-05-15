Giornata internazionale famiglia Al Gemelli si riflette sulle fragilità
Oggi al Policlinico Gemelli si è svolto un incontro intitolato “Famiglia e fragilità” in occasione della Giornata internazionale della famiglia. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e specialisti che hanno approfondito le sfide e le difficoltà che le famiglie affrontano in vari contesti. La discussione ha riguardato aspetti legati alle fragilità sociali, psicologiche e sanitarie, senza l’intervento di figure pubbliche o rappresentanze istituzionali.
“Famiglia e fragilità” è il titolo dell’incontro che si è tenuto oggi al Policlinico Gemelli in occasione della Giornata internazionale della famiglia. Un’occasione di riflessione a cui ha preso parte la ministra Eugenia Roccella. Servizio di Alessio Orlandi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giornata internazionale famiglia. Al Gemelli si riflette sulle fragilità
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