Giornata internazionale famiglia Al Gemelli si riflette sulle fragilità

Oggi al Policlinico Gemelli si è svolto un incontro intitolato “Famiglia e fragilità” in occasione della Giornata internazionale della famiglia. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti e specialisti che hanno approfondito le sfide e le difficoltà che le famiglie affrontano in vari contesti. La discussione ha riguardato aspetti legati alle fragilità sociali, psicologiche e sanitarie, senza l’intervento di figure pubbliche o rappresentanze istituzionali.

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