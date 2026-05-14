Giornata internazionale della famiglia a Palazzo De Gregorio | attività e laboratori per raccogliere fondi
Venerdì 15 maggio si tiene a Palazzo De Gregorio il “Family Fest”, un evento organizzato dall’Istituto Internazionale Maria Montessori in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia 2026. La giornata prevede attività e laboratori destinati alle famiglie e ha come obiettivo la raccolta di fondi destinati alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L’iniziativa si svolge nell’ambito di un evento benefico.
L’Istituto Internazionale Maria Montessori in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia 2026 prevista venerdì 15 maggio, ha organizzato il “Family Fest” un evento a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto a Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori).L’evento si terrà a.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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