Giornata internazionale della famiglia a Palazzo De Gregorio | attività e laboratori per raccogliere fondi

Venerdì 15 maggio si tiene a Palazzo De Gregorio il “Family Fest”, un evento organizzato dall’Istituto Internazionale Maria Montessori in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia 2026. La giornata prevede attività e laboratori destinati alle famiglie e ha come obiettivo la raccolta di fondi destinati alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L’iniziativa si svolge nell’ambito di un evento benefico.

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