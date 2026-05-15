Giornata di nubifragio incessante a Trieste | ecco come saranno sabato e domenica

A Trieste, il 15 maggio, si è verificato un nubifragio continuo con pioggia incessante e cielo coperto per tutta la giornata. Le condizioni meteo hanno mantenuto un livello di precipitazioni elevato, senza interruzioni nel corso delle ore. Le previsioni indicano che anche sabato e domenica il maltempo dovrebbe proseguire, con possibili ulteriori piogge e condizioni di cielo nuvoloso. La situazione ha coinvolto diverse zone della città e ha causato disagi alle attività quotidiane.

Non ha smesso di cadere, oggi 15 maggio, la pioggia in città. Né ha dato tregua il cielo coperto tutto il giorno. Le diverse stazioni meteo hanno registrato precipitazioni tra i 4 e i 5 millimetri caduti dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19, arrivando a picchi di 6 millimetri sulle Rive e di 6,5 a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Maggio, sabato scoppia l’estate in Toscana, ma domenica scatta la trappola: ecco dove colpiranno i temporali

Famiglia nel bosco, un architetto di Trieste vorrebbe pagare la casa finché i bambini non saranno maggiorenniUn architetto di Trieste, che ha scelto di restare anonimo, si è offerto di pagare l’affitto dell’abitazione dove risiede, attualmente in affitto,...