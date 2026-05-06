In Toscana, il fine settimana di inizio maggio ha portato condizioni meteorologiche variabili, con temporali e piogge intense soprattutto durante il sabato. Dopo due giorni di maltempo, le previsioni indicano un miglioramento temporaneo a partire da giovedì 7 maggio. Tuttavia, le condizioni atmosferiche si deterioreranno di nuovo domenica 10 maggio, con nuvole e piogge che si riporteranno nella regione.

Firenze, 6 maggio 2026 – Una tregua, ma solo temporanea. Dopo questi due giorni segnati da piogge e temporali, da domani – giovedì 7 maggio – è atteso un deciso miglioramento, destinato però a durare poco: già domenica 10 torneranno infatti nuvole e precipitazioni. È il quadro tracciato dal consorzio meteo Lamma, che invita a non illudersi su un cambio di passo stabile. «Fino al 15-20 maggio ci attendiamo il transito di perturbazioni – spiegano dalla sala meteo –. Per ora non vediamo il ritorno di una prolungata stabilità. Si tratta di un contesto primaverile, con una variabilità un po’ più accentuata rispetto alla media, alternata a brevi rimonte dell’alta pressione ma senza eccessi termici».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio, sabato scoppia l’estate in Toscana, ma domenica scatta la trappola: ecco dove colpiranno i temporali

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