Un architetto di Trieste ha manifestato l’intenzione di coprire le spese dell’affitto di una casa nel bosco, dove vive una famiglia con bambini piccoli. La proposta prevede che, fino a quando i figli non saranno maggiorenni, la famiglia potrà abitare senza pagare l’affitto. La casa è attualmente in affitto e la famiglia nel bosco si trova coinvolta in questa possibile soluzione.

Un architetto di Trieste, che ha scelto di restare anonimo, si è offerto di pagare l’affitto dell’abitazione dove risiede, attualmente in affitto, Nathan Trevallion. L’intenzione è quella di permettere alla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli di avere una casa gratis in Italia fino al raggiungimento della maggiore età dei bambini. Una casa gratis per la famiglia nel bosco Oggi Nathan Trevallion risiede in affitto nella Casetta di nonna Gemma, poco distante dalla casa nel bosco di Palmoli dove l’uomo abitava con moglie e figli. I proprietari dell’immobile, Armando e Leonora Carusi, hanno fatto sapere che le spese di affitto sono state coperte dalla Fondazione Pia Miramar Ets. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, un architetto di Trieste vorrebbe pagare la casa finché i bambini non saranno maggiorenni

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia. La Corte d’Appello rigetta il ricorsoChieti, 19 dicembre 2025 - I bambini del bosco non torneranno nel loro casolare insieme ai genitori per festeggiare il Natale tutti insieme ma...

La solidarietà è arrivata prima delle risposte giudiziarie. Per la “famiglia nel bosco” si apre una nuova fase: l’affitto dell’abitazione che oggi ospita Nathan Trevallion sarà coperto da una fondazione fino alla fine dell’anno e, se necessario, fino al compimento de - facebook.com facebook

