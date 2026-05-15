Giornata della famiglia giocando a bocce sulle Piagge
Nelle Piagge si è svolta una giornata dedicata alle famiglie, con una partita di bocce aperta a tutti i partecipanti. L’evento ha previsto un momento di gioco tra adulti e bambini, accompagnato da un rinfresco. Al termine dell’attività sono stati consegnati riconoscimenti ai partecipanti. La giornata ha visto la partecipazione di diverse famiglie che si sono riunite per condividere un momento di svago e socializzazione.
Un gioco da FamigliaUn momento di unione, grandi e piccini per avvicinarvi al gioco delle bocce. Un semplice rinfresco e un momento di riconoscimento ai partecipanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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