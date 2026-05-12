Giornata della Famiglia all' UCI Cinemas Casoria un’edizione speciale della rassegna Kids Club

Il 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, UCI Cinemas Casoria propone un’edizione speciale della rassegna Kids Club. La giornata prevede la proiezione di due film scelti per coinvolgere sia i bambini che gli accompagnatori, offrendo l’opportunità di condividere un momento di svago e di emozioni nel cinema. L’iniziativa mira a celebrare la ricorrenza con un evento dedicato alle famiglie e alle loro esperienze di visione condivisa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui