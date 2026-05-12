Giornata della Famiglia all' UCI Cinemas Casoria un’edizione speciale della rassegna Kids Club

Da napolitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, UCI Cinemas Casoria propone un’edizione speciale della rassegna Kids Club. La giornata prevede la proiezione di due film scelti per coinvolgere sia i bambini che gli accompagnatori, offrendo l’opportunità di condividere un momento di svago e di emozioni nel cinema. L’iniziativa mira a celebrare la ricorrenza con un evento dedicato alle famiglie e alle loro esperienze di visione condivisa.

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UCI Cinemas Casoria festeggia la Giornata Internazionale della Famiglia con un doppio appuntamento della rassegna Kids Club il 17 maggio: due film pensati per far vivere a grandi e piccoli tutta la magia della sala cinematografica, insieme.UCI Cinemas Casoria, infatti, proietterà nella mattina di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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