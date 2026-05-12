Giornata della Famiglia all' UCI Cinemas Casoria un’edizione speciale della rassegna Kids Club
Il 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, UCI Cinemas Casoria propone un’edizione speciale della rassegna Kids Club. La giornata prevede la proiezione di due film scelti per coinvolgere sia i bambini che gli accompagnatori, offrendo l’opportunità di condividere un momento di svago e di emozioni nel cinema. L’iniziativa mira a celebrare la ricorrenza con un evento dedicato alle famiglie e alle loro esperienze di visione condivisa.
UCI Cinemas Casoria festeggia la Giornata Internazionale della Famiglia con un doppio appuntamento della rassegna Kids Club il 17 maggio: due film pensati per far vivere a grandi e piccoli tutta la magia della sala cinematografica, insieme.UCI Cinemas Casoria, infatti, proietterà nella mattina di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
UCI Cinemas Casoria celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo con proiezioni speciali di Super Mario GalaxyIn occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, UCI Cinemas Casoria rinnova il proprio impegno per un cinema sempre...
UCI Cinemas Casoria partecipa a Visioni Rosa, la rassegna cinematografica dedicata allo sguardo femminileUCI Cinemas Casoria partecipa a “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale interamente dedicata allo sguardo femminile e promossa...
Argomenti più discussi: La famiglia al centro: ad Annone Brianza la Giornata della Famiglia 2026; La bellezza di essere Chiamati in Famiglia: il video-racconto della Festa Diocesana 2026; Sostenere la salute della famiglia nel percorso della nascita: il ruolo fondamentale dell'assistenza ostetrica - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Macondo - edizione 2026.
Per la Giornata della famiglia possiamo proporre ai bambini e alle bambine di disegnare la loro famiglia nella casetta. Sulla decorazione c'è anche una poesia che offre lo spunto per parlare dell'importanza della famiglia nella vita di ciascuno. Trovate il modell facebook
Con la famiglia mi sono concesso una mezza giornata di pausa dal lavoro. Resto sempre affascinato dalla straordinaria bellezza della mia città. #Napoli x.com
So che tutti sono occupati a festeggiare la Festa della Mamma o a passare una giornata in famiglia, ma questo piccolino ha bisogno anche di un po' d'amore e attenzioni. reddit
Il ministro Roccella al Gemelli nella Giornata internazionale della famigliaIl 15 maggio nella Hall del Policlinico, sul tema Famiglia e fragilità, nell'ambito del ciclo Non lasciamo nessuno solo. La tavola rotonda, le testimonianze e la Messa con il vescovo Giuliodori ... romasette.it